Arne Slot nyilatkozott Alexander-Arnold állapotáról

Az angol válogatott védő bokája nem nézett ki jól az eset után.

Várhatóan egyik alapembere, Trent Alexander-Arnold nélkül kell pályára lépnie a Liverpoolnak vasárnap a labdarúgó angol Ligakupa-döntőben, mert a védő megsérült a Paris Saint-Germain elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Szoboszlai Dominik csapata tizenegyespárbajban esett ki a francia sztárcsapat elleni nyolcaddöntőben, az angol válogatott jobbhátvédet pedig a visszavágó 73. percében le kellett cserélni bokasérülés miatt.

„Sosem jó jel, ha valakit sérülés miatt kell lehozni” – mondta Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. „Azok, akik látták az esetet, azt mondták, nem nézett ki jól. Úgyhogy nagyon meg lennék lepve, ha játszhatna vasárnap.”

A holland tréner a hosszabbításban szintén kényszerű okokból lecserélt Ibrahima Konatéval kapcsolatban kijelentette, minden bizonnyal a kimerültség okozta a középhátvéd fájdalmait. Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, és a ráadás első félidejét követően cserélte le Slot, így a magyar klasszis nem rúghatott 11-est, a Liverpool pedig 4-1-re elbukta a büntetőpárbajt.

A párharc múlt heti, első meccsét az angolok nyerték 1-0-ra Párizsban, majd kedden a franciák már a 12. percben ledolgozták hátrányukat, s mivel több gól sem a rendes játékidőben, sem a ráadásban nem esett, a 11-esek döntöttek.

„Ez volt a legjobb labdarúgó-mérkőzés, amelyen valaha részt vettem” – nyilatkozta a találkozó után Slot. „Természetesen óriási csalódás a kiesés, de ha már búcsúzni kell, akkor az legyen úgy, ahogyan velünk történt. Európa egyik legjobb csapata ejtett ki minket hatalmas küzdelemben. Azt remélem és gondolom, hogy a világon minden szurkoló azt akarta, hogy ez a meccs soha ne érjen véget, mert egészen hihetetlen volt.”

„It’s so unlucky that if you are number one in the league then face PSG.”

Arne Slot reflects on Liverpool’s #UCL exit 🗣 pic.twitter.com/sEYiICQ2zc

— BBC Sport (@BBCSport) March 12, 2025