Videón Alexander-Arnold ijesztő sérülése

A Liverpool védőjének nagyon csúnyán kifordult a bokája a PSG elleni párharc visszavágóján, a Ligakupa-döntőt minden bizonnyal kihagyja.

A Liverpool tizenegyespárbajt követően alulmaradt a Paris Saint-Germain ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. Arne Slot csapata heroikusan küzdött, rengeteg helyzetet kialakított, de Donnarumma eszén nem tudtak túljárni. A „szétlövésben” Darwin Núnez és Curtis Jones rontott, a szurkolók szerint a holland mester eltaktikázta a végjátékot, hiszen két nagyon biztos lábú rúgóját is lecserélte az extra hosszabbításban. És minden bizonnyal Trent Alexander-Arnold is odaállt volna a tizenegyes ponthoz, ám az angol válogatott védőt egy sajnálatos sérülés akadályozta meg ebben a 73. percben.

Watching Alexander Arnold at Liverpool these days makes me wonder why we’re so interested in him 😭 pic.twitter.com/ubJJecvI4w

Azonnal látszódott, nagy a baj és Alexander-Arnold is rögvest jelezte, hogy cserét kér. Friss hír vele kapcsolatban, hogy a Sky Sports legfrissebb információi szerint továbbra sem tudott egyezségre jutni a Liverpool vele egy esetleges szerződéshosszabbítást illetően. Florian Plettenberg arról posztolt az X-re, hogy egyelőre úgy fest a helyzet, hogy TAA a nyáron ingyen csatlakozik a Real Madridhoz. Persze nagy kérdés, ez a sérülés mennyiben hátráltatja majd őt a szezon végét és a nyarat illetően. Egyúttal arra is jó esély van, hogy a Liverpool három nagy sztárját, Mohamed Szalah-t, Virgil van Dijkot és az angol védőt utoljára láthatta együtt az Anfield közönsége egy BL-mérkőzésen.

🚨🔴 There is still no agreement between Trent Alexander-Arnold and Liverpool on a new contract beyond the end of the season.

Currently, the chances of the 26-y/o right-back joining Real Madrid on a free transfer this summer are higher than him extending his contract at… pic.twitter.com/hdrYpgfn9z

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 11, 2025