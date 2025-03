A szurkolók szerint Arne Slot eltaktikázta a tizenegyespárbajt

A holland mester mintha nem számolt volna a tizenegyespárbajjal, ugyanis legbiztosabb lábú rúgóit cserélte le az extra hosszabbításban.

A Liverpool hősies küzdelemben, egy igazi BL-klasszikuson végül tizenegyespárbajt követően kiesett a Paris Saint-Germain ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. Az első mérkőzést „csodával határos módon” az angol együttes nyerte 1-0-ra Párizsban. Az Anfielden játszott mérkőzésen pedig ugyanilyen eredmény született csak fordítva, ám ezúttal nem volt annyira egyoldalú a találkozó képe. Arne Slot csapata számos lehetőségig jutott a meccs során, Szoboszlai Dominiknak például lesgólja is volt, igaz nem ő tartózkodott előrébb, hanem még a helyzet elején Luis Díaz. Mindenesetre a Dembélé 12. percben szerzett góljára nem tudott válaszolni a Liverpool, így a tizenegyesek döntöttek.

A holland mester még az extra hosszabbítás első félidejében lehozta Alexis Mac Allistert, akinek a helyére Curist Jones állt be, valamint a 106. percben Szoboszlai Dominik is elhagyta a játékteret. Alapvetően ezekkel a cserékkel senkinek nem lenne semmi gondja, hiszen két olyan középpályásról volt szó, akik egyaránt kihajtották a lelküket és a hátralevő percekre kellett a frissesség. Egyúttal viszont két olyan futballistáról, akik mindketten nagyon magabiztos ítélet végrehajtók egy esetleges tizenegyespárbaj során.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya például teljes pályafutása során 20-ból 19-et értékesített. Csak egyszer hibázott, még a 2021/22-es szezonban Leipzig-játékosként a Leverkusen ellen.

Ugyanez igaz argentin kollégájára, Mac Allisterre is, ő ugyan „csak” 12-t lőtt be eddig, de szintén egyszer rontott. S noha Darwin Núnez is pont ugyanilyen statisztikával rendelkezik, az uruguayi focista 2024. januárjában lőtt utoljára büntetőt, és ebben a szezonban komoly önbizalomvesztéssel és formahanyatlással küzd. Donnarumma ki is védte a lövését. A másik tizenegyest rontó pedig az a Curtis Jones volt, aki egész felnőtt pályafutása során egyszer sem rúgott még büntetőt. A Vörösök drukkerei tehát joggal érezhették azt, hogy Arne Slot valamelyest eltaktikázta a mérkőzés végjátékát és nem feltétlen számolt a tizenegyespárbajjal.

We were never winning that shootout without Trent, Szoboszlai and Mac Allister on the pitch. You couldnt ask for worse takers than Nunez and Jones. One has absolutely no bottle and the other has absolutely no conviction

— Sean (@SeanDOlfc) March 11, 2025