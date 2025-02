Arne Slot érkezése nagy hatással volt Szoboszlai fejlődésére

Szoboszlai Dominik dicsérte Arne Slot hatását az ő játékára, mióta a holland szakember 2024 nyarán átvette a Liverpool irányítását.

Szoboszlai Dominik eddig 32 mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban, öt gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

Első idényében Jürgen Klopp kezei alatt dolgozott, de úgy érzi, Slot alatt is sokat fejlődött.

„Tavaly inkább védekezőbb szerepet töltöttem be, most több támadófeladatom van, de a védekezésből is kiveszem a részem” – olvasható Szoboszlai válasza a Liverpool hivatalos oldalán.

Hozzátette, hogy Slot olyan részletekre is rávilágított a játékában, amelyek fejlesztésére korábban nem is gondolt, és folyamatosan dolgozik a további fejlődésen.

1 – Dominik Szoboszlai tonight had five shots, nine touches in the opposition box, created five chances, won possession nine times and scored a goal, the first Liverpool player to record each of those totals in a match since Philippe Coutinho vs Maribor in 2017. Dynamo. pic.twitter.com/BQpQvUnG3O

— OptaJoe (@OptaJoe) February 6, 2025