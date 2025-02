Szenvedős hazai siker után továbbra is őrzi előnyét a Liverpool

A listavezető Liverpool hazai pályán fogadta a kiesőzóna elől menekülő Wolves együttesét a Premier League 25. fordulójában.

A találkozó előtt sokan szinte egyből odaadták a győzelmet a Liverpool részére, és nagy meglepetésnek kellett volna történnie, hogy Szoboszlaiék pontot vagy pontokat bukjanak.

Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára és végigjátszotta a mérkőzést. A Liverpool pedig az előzetes várakozásoknak megfelelően kezdte a mérkőzést és megnyugtató fölényben futballozott.

Luis Diaz révén a mérkőzés 15. percében szerezték meg a vezetést a Vörösök, miután egy szokatlan módon az ötösön belül jól helyezkedve testtel sodorta be a kapuba labdát a kolumbiai támadó. (1-0)

Szoboszlai Dominik a 26. percben egy szép támadást követően a tizenhatoson kívülről veszélyeztett, a labda pedig nem sokkal kerülte el a kaput.

Ugyanúgy Luis Diaz érdeme volt, hogy a Liverpool büntetőhöz jutott az első félidő derekán. A tizenegyeshez pedig szokás szerint Mohamed Salah állt oda elvégezni. Az egyiptomi csatár pedig nem hibázott és magabiztosan értékesítette a csapata idei hetedik büntetőjét. (2-0)

Gerrard 🤝 Salah

From one Liverpool legend to another.#BBCFootball #LIVWOL pic.twitter.com/hEY8YDpcAY

— Match of the Day (@BBCMOTD) February 16, 2025