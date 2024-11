Arne Slot elárulta, mi az egyik babonája a meccsek előtt

A holland mester sorra írja a liverpooli rekordokat, ám van, amitől ő is "fél".

Arne Slot nevét szépen lassan Jürgen Kloppéval emlegetik egy lapon a Liverpool szurkolói. A holland mester ugyanis fenomenális szezonkezdetet produkál a Vörösökkel, 12-ből 10 meccset megnyertek a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában pedig egyedüli 100%-os csapatként vezetik a ligaszakaszt. A Feyenoordtól érkezett tréner remek stílust és taktikát teremtett meg a ‘Poolnál, amiben Mohamed Szalah egyenesen lubickol. Az egyiptomi támadónak 10 gólja és 6 gólpassza van eddig az idény során, ámbár könnyen előfordulhat, hogy ez az utolsó idénye az Anfielden.

A karmester, Arne Slot pedig nagyon komoly teljesítménnyel rakta le a névjegyét a PL-ben. Korábban csak két edző volt képes arra, hogy 12-ből 10 sikerrel kezdjen egy edzői pályafutást a Premier League-ben és ez nemcsak a jó sorsolásnak volt köszönhető. Ugyanis a Liverpool idegenben legyőzte a Manchester Unitedet, verte hazai pályán az Aston Villát és a Chelsea-t, valamint ikszelt az Arsenal otthonában. A 46 éves tréner nem tűnik egy babonás fajtának, azonban neki is vannak „rigolyái” a balszerencsével kapcsolatban.

A taktikáján is visszaköszön, hogy a számok és az analitika embere, ugyanakkor visszafogottabb személyiség, mint Jürgen Klopp. Viszont ha a szezon végén PL-aranyat nyer a Liverpoollal – márpedig jelenleg 8 pont Szoboszlaiék előnye a címvédő Cityvel szemben -, akkor a drukkerek szívébe örökre belopja magát. Hacsak eddig nem tette meg.

🇳🇱🕰️ Arne Slot has an interesting superstition on matchdays. He avoids looking at the clock at exactly 13.13 (1.13pm or am).

He believes the number is bad luck, reports @MailSport. pic.twitter.com/voL4PqJ77F

— EuroFoot (@eurofootcom) November 25, 2024