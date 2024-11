Szalah ledobta a bombát! Eldőlni látszik a jövője a Liverpoolnál

Az egyiptomi támadó feldobta a magas labdát a Liverpoolnak. Innentől a klub kezében van a sorsa.

Mohamed Szalah szerződéshosszabbításáról továbbra sincs semmi hír. Pedig a 32 esztendős egyiptomi támadó kontraktusa jövő nyáron lejár a klubnál. Több pletyka is napvilágot látott már, miszerint elhagyja a csapatot és akár Szaúd-Arábiába szerződik, de szó volt már a Real Madridról és amerikai klubokról is. A Vörösök történetének egyik legjobb játékosa ebben a szezonban is bombaformában játszik, a hétvégén duplázott a Southampton ellen 3-2-re megnyert bajnokin, amivel a Liverpool már nyolc ponttal vezeti a Premier League-et, és 10 gól mellett 6 gólpassz a termése a bajnokságban.

Inkább érzem úgy, hogy ez a fejezet véget ér. Nem kaptam még semmilyen ajánlatot a klubtól, pedig küszöbön a december, de még nem volt megkeresés felém, hogy maradják a klubnál. Így inkább érzem azt, hogy távozni fogok, mintsem maradni” – mondta Szalah.

🚨 Salah on his Liverpool future: “I’m probably more out than in! I didn’t receive any proposal”.

“We’re almost in December and I haven’t received any offers yet to stay in the club…”.

“I’m probably more out than in”. pic.twitter.com/MWZFVXgG3y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2024