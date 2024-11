Arne Slot történelmet írt – megint

A szezon elején repülőrajtot vett csapatával a Premier League-ben, és a BL-ben ők az egyetlen 100%-os csapat, ám a héten a Real Madrid lesz az ellenfelük.

A Liverpool többek között Szoboszlai Dominik góljával is 3-2-re győzött a Southampton ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. A Vörösök így nyolc ponttal vezetik a Premier League-et a címvédő Manchester City és kilenc-kilenc egységgel az üldöző Arsenal-Chelsea duó előtt. Arne Slot – mint első szezonos edző – az első 12 PL-bajnokijából 10-et megnyert, amivel a harmadik olyan edző lett a liga történetében, aki ilyen ragyogó idénykezdésre volt képes újonc edzőként. És természetesen az első a Liverpoolnál.

Fewest games needed for a manager to reach 10 Premier League wins:

◎ 12 – Guus Hiddink (2009)

◎ 12 – Carlo Ancelotti (2009)

◉ 12 – Arne Slot (2024)

What a start to life in England. 😍 pic.twitter.com/1E9dfVnAi8

