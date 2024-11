Szoboszlai: remélem még sokáig játszhatok Szalahhal

A Liverpool magyar középpályása a Southampton elleni 3-2-es győzelem után nyilatkozott a SkySports munkatársának.

Szoboszlai Dominik a harmincadik percben egy hazai hiba után remekül tekert McCarthy kapujába.

„Az ellenfélnél is emberek játszanak, tehát hibáznak. Ez volt a helyzet a gólomnál is, remekül támadtunk le, az eladott labda után pedig be tudtam találni” – kezdte a magyar válogatott csapatkapitánya.

A riporter ezután Mohamed Szalah két gólját is kiemelte, mire Szoboszlai a következőt válaszolta.

„Mindenki ismeri Mo-t, ugyanezt kell folytatnia és remélem, hogy még sokáig játszhatok vele” – mondta a Liverpool nyolcasa.

A Mersey-parti együttes előnye már nyolc pont a Manchester City előtt a Premier League tabelláján, a következő fordulóban pedig éppen a címvédővel találkozik.

„Nagyszerű érzés az élen lenni, de még csak most kezdődött a szezon. Nem szabad a City-vel vagy a többi csapattal foglalkozni. Ha úgy játszunk ahogy eddig, akkor folytatni tudjuk a jó sorozatunkat. A Manchester City a liga egyik legjobb csapata ezt megmutatták az elmúlt években, nem lefutott még a bajnokság” – zárta Szoboszlai Dominik.

Az Égszínkékek elleni rangadó előtt a Bajnokok Ligájában sem vár kisebb összecsapás a Poolra, hiszen ott is a címvédővel csapnak össze. A Real Madrid utazik az Anfieldre.