Andy Murrayék megint megcsinálták!

Andy Murray a könnyeivel küszködve konstatálta, hogy a pályafutása még mindig nem ért véget.

Andy Murray és Daniel Evans újabb heroikus fordítást produkált a párizsi olimpia páros teniszversenyén. A brit duó az első körben ÖT meccslabdát hárítva nyert a Nisikori / Daniel kettős ellen. Ezúttal elég volt kettőt, de így is a kiesés széléről táncolt vissza az ötkarikás játékok után búcsúzó korábbi világelső partnerével. Andy Murray a meccs után a könnyeivel küszködve konstatálta, hogy a pályafutása még mindig tart és a közönség mennyire szereti őt.

Andy Murray was in tears after saving 2 match points with Dan Evans at the Olympics.

The crowd is chanting ‘Andy’

Fully deserved.

He gives 110% of his heart every single time.

That takes courage. 🥹 pic.twitter.com/IkwzHPc8vi

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 30, 2024