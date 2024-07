Hajszálnyira volt Andy Murray búcsúja, a sírból mentette meg az olimpiáját

37 évesen, fémcsípővel, a pályafutása befejezésének hajnalán öt meccslabdát hárítva nyert a brit páros.

Andy Murray a párizsi olimpia után befejezi pályafutását. S nem sokon múlott, hogy mindezt már az első meccsén megtegye. A brit teniszező egyéniben visszalépett a küzdelmektől, így csak a párosok versenyében állt rajhoz, melyben Daniel Evansszel alkot egy kettőst.

In his final tournament, @andy_murray and Evans save FIVE match points to win their #Paris2024 opening round!! pic.twitter.com/dDCbHrN3Hs

Blood. Sweat. Tears. And a whole lot of heart ❤️

A két játékos a Taro Daniel, Nisikori Kej duóval csapott össze és a párharc döntő szett szuper tie-breakbe torkollott. A japánok 9-4-re is vezettek, tehát ÖT (!) mérkőzéslabdájuk volt, de egyikkel sem tudtak élni, a britek mindet hárították, s végül 11-9-re nyerték a rövidítést. Így Andy Murray hajszálnyira volt pályafutása végétől, de egy meccset még biztosan játszhat majd a kétszeres olimpiai bajnok, korábbi világelső. A legjobb tizenhat között egy belga vagy egy francia duó lesz az ellenfelük.

Wow.

Andy Murray and Dan Evans comeback from 4-9 (!!!!) in the deciding match tiebreak to beat Nishikori/Daniel 2-6, 7-6(5), 11-9 and reach the second round in #Paris2024.

What an atmosphere.

Long moment at the net between Andy and Kei (after this video) pic.twitter.com/wrbtANCAsI

— José Morgado (@josemorgado) July 28, 2024