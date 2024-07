Szuper tie-break döntött: a ‘Nadalcaraz’ páros már a legjobb nyolc között!

A Rafael Nadal / Carlos Alcaraz spanyol teniszpáros 6:4, 6:7, 10-2-re győzött a holland Koolhof / Griekspoor kettős ellen.

Továbbra is hatalmas érdeklődés övezi a ‘Nadalcaraz’-nak becézett Nadal, Alcaraz párost az olimpiai teniszversenyen. A spanyol duó ezúttal megizzadt a győzelemért, ugyanis a holland duó ellen szuper tie-break döntött, amit viszont nagyon magabiztosan nyertek. Ezzel a sikerrel már negyeddöntős a sztárpáros, a legjobb nyolc között viszont komoly megmérettetés vár rájuk.

A negyedik helyen kiemelt Austin Krajicek / Rajeev Ram amerikai kettős lesz az ellenfelük, amely egyaránt páros Grand Slam-bajnoknak és korábbi világelsőnek mondhatja magát. A ‘Nadalcaraz’ kettős az első spanyol teniszduó, amely a 2016-os riói olimpia óta eljutott a legjobb nyolcig. Annak a párosnak szintén tagja volt Rafael Nadal Marc Lopezzel az oldalán, a vége olimpiai aranyérem lett.

Rafa Nadal & Carlos Alcaraz become the first Spanish team to reach the Olympics men’s doubles QF since Rio 2016, when Rafa & Marc Lopez did it.

They went on to win the gold.

Rafa & Carlos are 3 wins away.

Say it with me… Vamoooooooos.

🇪🇸❤️ pic.twitter.com/ZIyf6KJMNX

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 30, 2024