A United-szurkolók megtalálták a bűnbakot a kiesés után

Sőt, már a Fulham elleni találkozó félidejében azt követelték, hogy André Onana ne jöjjön ki az FA-kupa-nyolcaddöntő második játékrészére.

Az eddigi kupahős, Altay Bayindir a Leicester elleni kupameccs előtt sérült meg, s zsinórban az ötödik meccsét hagyta ki. Nem lehetett tehát kérdés, hogy André Onana nevével kezdődik Ruben Amorim kezdő tizenegye.

A kameruni hálóőr az első 45 percben az egyetlen kapura tartó Fulham-lövésből (fejes – a szerk.) gólt kapott és egy beadásnál is bizonytalankodott. A csalódott drukkerek azonnal a közösségi médiára özönlöttek, s alaposan levették róla a keresztvizet.

BASSSEYYY!

Old Trafford is silenced as Calvin Bassey has his first FA Cup goal in his first-ever FA Cup game for @FulhamFC ⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/VZZub4sUam

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2025