Amorim: a hosszútávú célunk a Premier League megnyerése

A portugál mester tudja, hogy jelenleg nem így fest a helyzet, de nem adhatják lejjebb. Ugyanakkor elárulta, nem tudja, mennyi időbe fog ez kerülni...

A Manchester United tizenegyespárbaj után búcsúzott az angol labdarúgó FA-kupa küzdelmeitől a Fulham ellen. Így címvédés már biztosan nem lesz az idei sorozatban. Az MU pedig a bajnokságban kilátástalan helyzetben van, egyetlen reményük az idei szezonra még az Európa-liga, melyben csütörtökön majd a Real Sociedad ellen lesz érdekelt a csapat a nyolcaddöntőben. Rúben Amorim a kupabúcsút követően csalódottan, de egyúttal optimistán is nyilatkozott.

„A hosszútávú célunk a Premier League megnyerése. Tudom, hogy meccseket veszítünk el és kevés az esély egy sorozat megnyerésére, de nem lehet más a célunk. Nem tudom, meddig fog tartani, de ezért küzdünk” – mondta a portugál mester, aki hozzátette, a tizenegyespárbaj bármelyik irányba el tud dőlni és vasárnap nem volt szerencséjük.

Amorim Chido Obi Martinról is elmondta véleményét. A 17 esztendős dán tehetséges még nyáron vette meg az Arsenaltól az MU, több felnőtt meccsen is pályára léphetett már és a Fulham ellen is csereként állt be. A 40 éves tréner szerint jól mozgott, jó mérkőzése volt, de még van miben fejlődnie.

🚨 Rúben Amorim tells BBC: “Our long term goal is to win the Premier League. I don’t know how long it is going to take but that’s our goal”.

“No matter what we continue forward”. pic.twitter.com/H9ebgrk4QA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2025