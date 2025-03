Tizenegyesek döntöttek: kiesett a címvédő az FA-kupából

Az MU-nak több sansza is volt 1-1 után a párharc megnyerésére, de azok rendre kimaradtak.

A Manchester United 1-1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban alulmaradt a Fulhammel szemben és így kiesett az angol labdarúgó FA-kupából. A Vörös Ördögök nagyon nehéz heteken vannak túl, a bajnokságban szinte minden reményük elszállt a legjobb hatra, viszont a kupasorozatokban még érdekelt volt a gárda. A nyolcaddöntőben a Fulham várt Rúben Amorim csapatára. Az a Fulham, amelyet január végén idegenben megvert az MU. Ám ezúttal fordult a kocka. A londoni együttes szerzett vezetést az első félidő végén Calvin Bassey góljának köszönhetően.

Old Trafford is silenced as Calvin Bassey has his first FA Cup goal in his first-ever FA Cup game for @FulhamFC ⚪️ #EmiratesFACup pic.twitter.com/VZZub4sUam

A Manchester United sokáig nem találta a titok nyitját, azonban a 71. percben Bruno Fernandes kiegyenlített.

Bruno Fernandes delivers for @ManUtd when they need him most 🤩

Their captain fantastic with an incredible finish on his weak foot 😮‍💨#EmiratesFACup pic.twitter.com/jSzVPoGbAt

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2025