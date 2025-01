A United ikonja a siker ellenére is dühöng a bíró döntésén

A Manchester United és a csapat szurkolói azt hitték, hogy Matthijs de Ligt góljával vezetést szereztek, de a találatot utólag érvénytelenítették.

Rio Ferdinand kemény kritikával illette azt a játékvezetői döntést, amely szerint Matthijs de Ligt gólját érvénytelenítették, miután a Manchester United vezetést szerzett az Old Traffordon az Európa-liga legutóbbi csoportmérkőzésén.

A holland játékos emelkedett a legmagasabbra, és Amad szögletéből a kapuba fejelt Jack Butland mellett nem sokkal a félórás játékidő előtt. Az ünneplés azonban gyorsan véget ért, amikor a belga játékvezető, Erik Lambrechts szabadrúgást ítélt.

A döntés szerint Leny Yoro szabálytalankodott a Rangers védőjével szemben, miközben az első kapufához mozogtak. Propper földre került a francia játékossal történt ütközést követően, és ezt elegendőnek ítélték ahhoz, hogy érvénytelenítsék a mérkőzés első gólját.

A VAR megvizsgálta az esetet, és úgy találta, hogy az eredeti döntés nem volt egyértelműen hibás.

🚨🚨🎙️| Rio Ferdinand on Manchester United’s disallowed goal: “I’m not having that… that’s so soft.” pic.twitter.com/yhnUFP6P3j

— centredevils. (@centredevils) January 23, 2025