A Manchester United korábbi menedzsere szúrt oda Amorimnak

A "Vörös Ördögök" legendája Ole Gunnar Solskjaer világos üzenetet küldött Ruben Amorimnak és a Manchester Unitednek az első Besiktas kispadján aratott győzelme után.

Ole Gunnar Solskjaer világos üzenetet küldött Ruben Amorimnak, a Manchester United menedzserének, miután megnyerte első mérkőzését a Besiktas vezetőedzőjeként.

A török óriáscsapat 4-1-es győzelmet aratott az Athletic Bilbao ellen az Európa Ligában szerdán, Milot Rashica, a korábbi Norwich támadója két gólt szerzett félidőnként.

Joao Mario és Rafa Silva is betalált, míg a korábbi Tottenham középpályás, Gedson Fernandes figyelemre méltó teljesítményt nyújtott.

A mérkőzés után Solskjaer, aki január 18-án lett a Besiktas edzője, ezzel véget vetve több mint két évnyi tétlenkedésének, dicsérte játékosait hozzáállásukért, és beszélt a kulcsfontosságú változásról, amelyet mindössze négy nap alatt bevezetett.

Azt mondta: „Amióta dolgozunk a játékosokkal, a magabiztosságra koncentráltunk. A foci a jó érzésről szól. Mindent elértünk, amit szerettünk volna. Együtt dolgoztunk csapatként. Könnyebb nyerni, ha keményen dolgozol és okosan dolgozol.”

A norvég ezt követően hozzátette: „Ez egy nagyon jó kezdés a csapatnak és nagyszerű eredmény. De a legfontosabb, hogy láttam, hogy a játékosaim hogyan harcoltak egymásért, és hogy mennyire összekapcsolódtak a szurkolóikkal egy nagyszerű focicsapat ellen.”

„Ez az összekapcsolódás jelentősen különbözik attól, amit jelenleg a Manchester United játékosai és szurkolói között tapasztalhatunk, hiszen a Vörös Ördögök az utolsó hat hazai mérkőzésükből négyet elvesztettek” – szúrt oda korábbi klubjának.

🚨🇳🇴 Ole Gunnar Solskjær wins his FIRST match as manager of Beşiktaş! ⚫️⚪️

Huge 4-1 win vs Athletic Club who were unbeaten in the Europa League before today. pic.twitter.com/DeXvaXPLn3

