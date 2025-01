Újabb MU-legenda vált a költségcsökkentés áldozatává

Mellette Denis Irwin és Andy Cole is érintett volt a fizetéscsökkentési akcióban, pedig több olyan mellőzött játékos is van, aki milliókat tesz zsebre nulla teljesítménnyel.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United csökkentette nagyköveti fizetését Bryan Robsonnak, a klub ikonikus alakjának. A Vörös Ördögök kötelékében 1981 és 1994 között futballozó ex-középpályás ráadásul pont a napokban vesztett pert az HRMC elleni IR35-ös adóügyi vádban, így jelentős adótartozást is kell fizetnie.

A brit adóhatóság, az HRMC megállapította, hogy Robson „bújtatott alkalmazottként” volt az MU kötelékében. Az ítélet szerint a személyes szolgáltatási cége, a Bryan Robson Limited 2019 és 2021 között a klubtól kapta a bevételeinek 87-94%-át. Így ennek megfelelően biztosítást és PAYE-adót (amolyan személyi jövedelem-adót) kellett volna fizetnie, de ez elmaradt. Ugyanis így a 68 éves legenda nem csak „bedolgozott” a Manchester Unitednek, hanem gyakorlatilag alkalmazottként volt felvéve.

