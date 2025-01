Végén mentett győzelmet a United, gálázott a Lazio, kikapott az Ajax

Az UEFA Európa-liga hetedik fordulójának esti mérkőzéseit követően már körvonalazódni látszik a továbbjutó együttesek listája.

Hiába szerzett vezetést a Manchester United a mérkőzés 24. percében, a találatot a videóbírós felvétel megtekintése után a játékvezető szabálytalanság miatt érvénytelenítette azt.

A második félidőben a mérkőzés 52. percében egy öngól révén végül megszerzete a vezetést Ruben Amorim együttese az Old Traffordon.

A United szurkolói azonban nem örülhettek, hiszen a rendes játékidő utolsó percében jött a hidegzuhany Dessers révén, aki megszerezte a Rangers egyenlítő találatát.

Amorim együttesének azonban még volt egy utolsó válasza a Bruno Fernandes révén, aki a 93. percben megszerezte a Manchester United számára a kulcsfontosságú győzelmet és az azzal járó három pontot.

Ezzel a sikerrel a „Vörös Ördögök” a negyedik helyről várják a csoportkör utolsó fordulóját, amivel közel kerültek a biztos továbbjutáshoz.

Bruno Fernandes now has 20 goal involvements for Man United in all competitions this season.

His latest was a 92nd minute winner 🤩 pic.twitter.com/T0EOBuyQpE

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 23, 2025