A Real Madrid tisztelettel adózott Ronaldónak

Szerdán a futballvilág egy emberként ünnepli minden idők egyik legnagyobb játékosának, Cristiano Ronaldónak a születésnapját. A portugál ikon betöltötte a 40. életévét.

Cristiano Ronaldo jelenleg a szaúdi Al-Nassr csapatában futballozik, és továbbra is bizonyítja, hogy világklasszis gólvágó. A héten már egyébként is a figyelem középpontjába került, miután egy interjúban önmagát nevezte minden idők legjobb játékosának, most pedig kerek születésnapját ünnepli.

A jeles alkalomból a Real Madrid is tisztelettel adózott korábbi legendájának, és szerda éjfélkor a közösségi médiában üzent neki:

Kedves Cristiano, a Real Madrid nevében szeretnénk szívből gratulálni 40. születésnapod alkalmából! Minden Real Madrid-szurkoló büszke rád, legendánk, és arra, amit a klub történelmében képviselsz. Legyen boldog napod a családoddal és szeretteiddel!

Sokan úgy tartják, hogy Ronaldo minden idők legnagyobb Real Madrid-játékosa, hiszen 451 gólt szerzett 438 mérkőzésen a klub színeiben. Emellett 16 nagy trófeát nyert Madridban, köztük négy Bajnokok Ligáját és két La Liga-címet. Öt Aranylabdája közül négyet a Real Madrid játékosaként hódított el.

A szerdai nap nemcsak Ronaldónak, hanem rajongóinak is különleges alkalom, hogy megünnepeljék pályafutását és örökségét a futball világában. Bár betöltötte a 40-et, egyelőre nem tervezi visszavonulását – noha szerződése az Al-Nassrnál a szezon végén lejár, a hírek szerint tovább folytatná karrierjét, akár egy másik klubnál is.