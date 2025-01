Honfitársa szerint Ronaldo továbbra is a vb-címről álmodik

A portugál szupersztár, Cristiano Ronaldo már készülhet arra, ami a futballtörténelem egyik legikonikusabb búcsúja lehet: a hatodik világbajnoki szereplésére 2026-ban.

A 41 éves, ötszörös aranylabdás Ronaldo élete álmát szeretné valóra váltani a világbajnoki trófea elhódításával.

João Félix, a legendás játékos csapattársa a portugál válogatottban, egy interjúban beszélt CR7 ambícióiról a TNT Sportsnak.

„Cristiano Ronaldo arról álmodik, hogy megnyeri a világbajnokságot, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez valóra váljon számára. Hiszem, hogy ott lesz 2026-ban” – mondta Félix.

A legendás támadó, akit gyakran „El Bicho”-ként is emlegetnek, már így is a futballtörténelem egyik legnagyobb alakja, de a világbajnoki cím az egyetlen hiányzó trófea a pazar karrierjéből.

🚨

JOAO FELIX:

„Cristiano Ronaldo deserves to win the World Cup. We have to do everything to help him achieve this. It’s his dream. The only title he’s missing.”pic.twitter.com/mbSBVdF7eu

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 12, 2025