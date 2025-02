Ronaldo vallomása: akár a Barcelonába is igazolhattam volna

A portugál klasszis azt is elárulta, hogy nincs kérdés, szerinte ő a futballtörténelem legjobb, legkomplettebb labdarúgója.

A szaúd-arábiai élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő al-Nasszr futballistája, Cristiano Ronaldo újabb meghökkentő kijelentéseket tett egy tévéinterjúban. A portugál klasszis – aki szerdán ünnepli 40. születésnapját – az El Chiringuito műsorban járt, ahol többek között arról is beszélt, hogy pályafutása elején kis híján az FC Barcelona játékosa lett.

CR elárulta, hogy a Sporting CP-nél töltött időszaka alatt a katalán klub is érdeklődött iránta, és egy ponton nagyon közel voltak a megállapodáshoz: „Szerettek volna szerződtetni, de végül nem történt meg az átigazolás, mert belépett a képbe a Manchester United.”

Ronaldo hétfőn duplázott az ázsiai BL-ben az al-Wasl elleni meccsen. Mostanra karrierjét illetően 922 gólnál jár, az előző 10 meccse alatt 12-szer volt eredményes. Természetesen megint szóba került az ezer gólos álomhatár és a futballtörténelem legjobb játékosa kérdés is. A portugál klasszis tisztelettel beszélt Lionel Messiről, Diego Maradonáról és Peléről is, de határozottan kijelentette: ő minden idők legjobb, legkomplettebb futballistája.

“You may prefer Pele, Messi, Maradona, I understand and respect that”. pic.twitter.com/3if07DeR6k

🚨 Cristiano Ronaldo: “I’m the most complete player EVER. To say that Cristiano isn’t complete is a lie”.

„Erős a fejjátékom, jól rúgom a szabadrúgásokat, gyors és erős vagyok, továbbá magasra ugrom. Nem láttam nálam jobb játékost” – nyilatkozta.

Ronaldo szerint a számok nem hazudnak, de nem érdekli, hány találattal zárja karrierjét. Az sem izgatja, ha 925 találattal fejezi be pályafutását, nem számít, ha eléri az ezret, nagyszerű lesz.

🚨 Cristiano Ronaldo: “If I finish on 920, 925 goals… it doesn’t matter to me at all. I AM THE BEST IN HISTORY. Period”.

“If I reach 1,000 goals, great. If not, that’s fine too. Numbers don’t lie”, told Chiringuito. pic.twitter.com/6P2Xvza4ik

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025