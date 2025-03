A Real Madrid is „besegít” a spanyol játékvezetői reformba

Ugyanis a Real is meghívást kapott utólag arra a megbeszélésre, amelyet a La Liga és a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség tart a játékvezetés megreformálás ügyében.

A hírt a Real Madrid is megerősítette. Vagyis azt, hogy a királyi gárda utólag meghívót kapott a részvételre a játékvezetői reformértekezleten.

A megbeszélés témája egyébként az, hogy Spanyolországban is áttérjenek az angol-modellre. Azaz kövessék a Premier League példáját.

A Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) ugyanis összehozott egy megbeszélést a La Ligával együtt. A cél az, hogy létrehozzanak egy bizottságot. Ez először megvitatja, majd később meghatározza a lehetséges irányvonalakat a spanyol labdarúgás játékvezetői rendszerének reformjához.

A Real utólag kapta a meghívást, miután az új szövetségi elnök Rafael Louzan és Javier Tebas, a La Liga vezetője arra jutott, hogy jobb lenne kihúzni a spanyol címvédő méregfogát. Azok után, hogy Florentino Perez hadjáratot indított a La Liga ellen.

Reformötletei a Real Madridnak is voltak, amelyeket már előadtak a sajtóban. De most fórumot is kapnak a javaslatok bemutatásához.

A megbeszélésre eredetileg a Sevillát, a Real Betist, a Fuenlabradát, az Antequerát, a CA Tenerife-t, az Albacetét és a Granadát választották meg a klubok, hogy képviseljék őket a különböző osztályok alapján.

Louzan és Tebas végül ezt felülírta. Hiszen külön meghívást küldött a lét legnagyobb elégedetlennek, a Racing Santandernek és a Real Madridnak.

Ez a meghívás egyébként Louzan azon szándékának a jele, hogy az új szövetségi elnök meg akarja javítani a meglehetősen leromlott állapotban lévő hidat, amely a klub és a spanyol sportági vezetés között van.

Hiszen az utóbbi időben, üzengetés és rágalomhadjárat volt a jellemző a Real részéről. De Javier Tebas sem maradt adós a „válaszokkal”, hogyha arról volt szó.

A Real Madrid képviseletében Jose Angel Sanchez vezérigazgató ül majd az asztalnál, amikor a játékvezetői rendszer reformjáról tárgyalnak.

A spanyol sajtóhírek szerint egyébként a megbeszélést azért hívták össze, mert a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség azt fontolgatja, hogy a Premier League és a Bundesliga nyomdokaiba lépve egy független játékvezetői testületet hoz létre.

Ez az Angliában és Németországban jelenleg alkalmazott rendszerre való áttérés lenne.

Ettől pedig azt remélik, hogy a viták nagy részét meg lehet majd szüntetni.

Ahogy az angol példa is mutatja, azért ebben nem lehetnek annyira biztosak.