A La Liga elnöke keményen odaszúrt a Realnak, pedig madridi szurkoló

„Folyamatosan sírnak, mindenen kiakadnak, számukra minden az összeesküvés-elméletekről szól" – fejtette ki markáns véleményét a La Liga vezére.

„Nagyon makacs ember, aki úgy érzi, hogy soha nem veszíthet. Úgy véli, hogy minden, ami történik, neki köszönhető. Nem tudom, talán azt is gondolhatja most, hogy Olmo neki köszönhetően játszik a Barcelonában.

Hogy a Real Madridnak szurkolok? Jelenleg ez elég fagyos, de igen, időről-időre azt érzem, hogy hozzájuk tartozom az unokáimnak, illetve három gyermekemnek köszönhetően, akik rajonganak értük. Örülök, ha nyernek, nagyon boldog voltam, amikor megnyerték a Bajnokok Ligáját, elvégre nekik szurkolok” – összegezte a ligavezér gondolatait a Player.hu

Minden bizonnyal hamarosan megérkezik a válasz Florentino Péreztől is, merthogy a Real első embere ritkán szokta véka alá rejteni a véleményét.

🗣️ La Liga president Javier Tebas:

„Real Madrid is a crybaby club. They can’t stop crying. Every weekend, they cry again.” pic.twitter.com/98iAuq3yM1

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 23, 2025