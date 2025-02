A Real kiáll az igazáért: a szurkolókkal együtt különleges demonstrációra készülnek

Hajmeresztő tüntetésre készül vasárnap a Real Madrid. Florentino Pérez ezzel gyakorlatilag hadat üzen a szövetségnek.

A Real Madrid nyíltan szembeszáll a spanyol futballrendszerrel, miután a klub úgy érzi, hogy igazságtalan bírói döntések hátráltatják a bajnokságban. A legújabb botrányt Jude Bellingham kiállítása és az Osasuna elleni mérkőzés vitatott ítéletei robbantották ki, ami tovább fokozta Florentino Pérez harcát a játékvezetők és a szövetség ellen.

A klub vezetősége, élén José Ángel Sánchezzel és José Luis del Valléval, a hét elején ellátogatott a Játékvezetői Bizottság (CTA) központjába, hogy meghallgassák a VAR-felvételeket egy Mbappé elleni szabálytalanságról. Bár a találkozót a hivatalos álláspont szerint „kordálisnak” nevezték, a Madrid továbbra is feszült viszonyban áll a szövetséggel és a bajnokság szervezőivel.

A helyzet odáig fajult, hogy a klub felkérte szurkolóit, hogy a Girona elleni vasárnapi mérkőzés 12. percében skandálják: „Korrupció a Szövetségben”. Ez a döntés különösen figyelemre méltó, hiszen korábban a Real Madrid nem támogatta az ilyen jellegű megnyilvánulásokat. Most azonban egyértelműen egy konfrontatív irányt választottak.

A konfliktus egyik kulcsfigurája Rafael Louzán, akit a Real Madrid TV nyíltan kritizált a múlt heti események után. A klub egy hivatalos levelet is küldött a Felsőbb Sporttanácsnak, hogy vizsgálják ki az ügyet, és tegyenek szükséges intézkedéseket.

Eközben a LaLiga sem maradt tétlen: feljelentette a Real Madridot a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) fegyelmi bizottságánál, mivel a klub viselkedése szerintük tiszteletlen volt a Játékvezetői Bizottság felé. A liga többi csapata is csatlakozott a kritikákhoz a nemrég tartott találkozón.

A bírók szintén reagáltak: ezen a héten összeültek, hogy megvitassák a helyzetet, különös tekintettel Munuera Montero ügyére. Bár egyelőre nem terveznek sztrájkot, tartanak attól, hogy a jelenlegi helyzet tovább mérgesíti a spanyol futball közegét, és akár a Szuperliga előretöréséhez is hozzájárulhat.

A feszültség tehát fokozódik, és a vasárnapi mérkőzés nem csupán a bajnoki cím szempontjából, hanem a Real Madrid és a spanyol futball intézményei közötti háború újabb állomásaként is rendkívüli jelentőséggel bír.

🚨 JUST IN: Real Madrid have asked fans at the Bernabéu to chant ‘Corruption in the federation’ in the 12th minute tomorrow.

The club was previously against these chants, but they now want to go all out, Florentino Pérez is CLEAR about it. @Rodra10_97 pic.twitter.com/hXTC5AefZy

— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 22, 2025