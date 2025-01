A nézőkkel vitatkozó Djokovic simán továbbjutott az AO-n

A tízszeres bajnok 6-1, 6-4, 6-4-es győzelmet aratott Tomas Machac ellen. Ezzel a 17. alkalommal jutott el a negyedik körig Melbourne-ben. Bár fizikailag megviselt volt, Djokovic dominálta és kijátszotta a cseh 26. kiemeltet, és végül 2 óra 22 perc alatt lezárta a meccset a Rod Laver Arénában.

Djokovic a második szettben hívatta a fizioterapeutát, és kapott egy rövid ápolást. Ennek ellenére, a 37 éves szerb képes volt biztos szintű teniszt produkálni a pályán, és ezzel 2-1-re javította mérlegét Machac elleni mérlegét.

Masterclass Down Under 🫡@DjokerNole defeats Tomas Machac 6-1 6-4 6-4 to reach the round of 16 for the 17th time.@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/8DlcTVCO9v — ATP Tour (@atptour) January 17, 2025

A harmadik körös meccsén nyújtott magabiztos teljesítményével Djokovic pályafutása 77. Grand Slam szereplésében 66. alkalommal jutott el a negyeddöntőbe. Ő a második férfi játékos, aki 37 éves vagy annál idősebb korában elérte ezt a szintet az Australian Open-en 1988 óta.

One more step towards the 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙! Novak Djokovic reaches Round 4 at the Australian Open with straight sets victory over Tomas Machac 💫#AusOpen pic.twitter.com/5yB3XmIGrh — Eurosport (@eurosport) January 17, 2025

Machac, aki az utóbbi időszakban kemény pályán is veszélyes játékossá vált, nem tudta megverni Djokovicot, és a saját ki nem kényszerített hibáinak száma 35-re nőtt.

Djokovic, aki most 97-9-es mérleggel rendelkezik Melbourne-ben, a következő körben egy másik csehet, Jiri Leheckával fog megküzdezni, aki a nap korábbi részében 6-2, 6-3, 6-3-ra legyőzte Benjamin Bonzit.

A hetedik kiemelt játékos most a 25. Grand Slam címére hajt, és 100. trófeáját szeretné megszerezni.

Novak Djokovic after beating Machac at Australian Open *someone yells from the crowd* Novak: “Sorry mate. I have a wife. We can have a drink though 😂. Maybe you’ve had a few already.” 💀 pic.twitter.com/3GYl0C1gCl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 17, 2025

Carlos Alcaraz bejutott az Australian Open negyedik körébe Melbourne-ben.

Az idei első fellépésén a Rod Laver Arénában a spanyol 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-2-re legyőzte Nuno Borgest. Gyors és magabiztos válaszként miután először bukott játszmát a tornán.

„Hiányzott a Rod Laver. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy újra játszhatok itt” – mondta Alcaraz a mérkőzés után. „Próbáltam a legjobb teniszemet bemutatni. Minden alkalommal öröm számomra, hogy pályára léphetek itt… Az utolsó alkalommal itt játszottam, elvesztettem [Alexander Zverev ellen a 2024-es negyeddöntőben], szóval nagyon szerettem volna újra itt játszani és győzelmet aratni.”

Fotó: Peter Staples/ATP Tour

Alcaraz a második alkalommal jutott el a negyedik körig az Aussie Open-en négy szereplése alatt, és arra hajt, hogy ő legyen a legfiatalabb játékos, aki teljesíti a Grand Slam karrier trófeát férfi egyesben.

Az idei tornát a fiatalok uralják — köztük három #NextGenATP tehetség, akik a Top 10-es ellenfeleiket legyőzték — és az 21 éves Alcaraz lehet az első, aki a legfiatalabb győztes lesz a kemény pályás Grand Slamen, mióta Novak Djokovic 2008-ban 20 évesen megnyerte.

A mérkőzés elején egy break indította el a menetelést a 33. helyezett Borges ellen. Alcaraz pedig a kezdettől fogva dominálta a szervagémjeit. A spanyol a statisztikák szerint az első két szettben mindössze hat pontot veszített el az adogatásai mögött. Az első 11 pontjából pedig kilencet megnyert a hálónál.

Borges tovább küzdött egy versenyképes harmadik szettben és egy tie-breakben megérdemelten kényszerítette ki a negyedik szettet.

„Boldog vagyok, hogy itt rengetegen nézik a meccseimet” – mondta Alcaraz a szórakoztató teniszét. „Ez egy privilégium, hogy ezt a szeretetet itt, Ausztráliában, a világ másik felén érzem. Próbálok másféle teniszt játszani, különféle ütésekből. Ez az, ami miatt élvezem a teniszt, és segít nekem igazán jó teniszt mutatni — és próbálom szórakoztatni is a közönséget.”

Alcaraz következő ellenfele Jack Draper vagy Aleksandar Vukic lesz. Lépésről-lépésre közelebb kerülünk egy potenciális negyeddöntős összecsapáshoz a tízszeres Australian Open bajnok Novak Djokovic és a fiatal spanyol között.