Fritz megható gesztusa a Los Angeles-i tűzvész áldozatainak

Taylor Fritz az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulós pénzdíját a Los Angeles térségét sújtó tűzvészek segélyezésére ajánlotta fel.

Az első számú amerikai játékos Taylor Fritz 132 000 ausztrál dollárt (kb. 32 millió forint) irányít az LA tűzvész-segélyalapok felé.

Fritz, aki Kaliforniában született és nőtt fel, és egy ideig Los Angelesben élt, személyes kapcsolatban áll az otthonát érintő katasztrófával: barátai és családtagjai közül többen is érintettek.

„Úgy érzem, ez a legkevesebb, amit tehetek” – mondta Fritz, aki jelenleg a világranglista 4. helyezettje. „Kalifornia örökké az otthonom lesz. Sok időt töltöttem LA-ben, egy ideig ott is éltem. Voltak barátaim, akiket érintett a tűzvész, és néhány családtagomnak evakuálnia kellett. Az a ház, ahol a testvéreim felnőttek, leégett. Szerencsére már nem laktak ott. Sokan érintettek. Úgy gondolom, ha lehetőséged van segíteni, akkor segítened kell.”

