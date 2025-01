Alcaraz lehengerlő módon, Djokovic rutinból hozta a kötelezőt

Carlos Alcaraz majdnem megdöntötte az egy Grand Slam-mérkőzésen elért legkevesebb elveszített játék rekordját, amikor lenyűgöző teljesítménnyel győzött Yoshihito Nishioka ellen az Australian Open második fordulójában.

Alcaraz mindössze öt játékot veszített a 6-0, 6-1, 6-4 arányú győzelme során, eggyel többet, mint amit tavaly J.J. Wolf ellen engedett a Roland Garroson.

A második fordulós mérkőzésen Alcaraz hibátlanul ötvözte az erőt és a finom megoldásokat, hogy fölényben legyen Nishiokával szemben.

Az első szett villámgyors volt, ahol mindössze négy pontot veszített, és az első kilenc játékot zsinórban nyerte, mielőtt ellenfele először tudott gémet hozni.

„Szerintem minél kevesebb időt töltesz a pályán a Grand Slameken, különösen a torna elején, annál jobb, főleg fizikailag” – mondta Alcaraz a mérkőzés után. „Remekül érzem magam. Csak arra próbáltam koncentrálni, hogy a lehető legkevesebb időt töltsem a pályán.”

Nishioka elismerte a szintkülönbséget a két játékos között, és egy mosollyal reagált, amikor Alcaraz labdája hosszúnak bizonyult egy játék végén, ezzel feliratkozott az eredményjelzőre. A Margaret Court Aréna közönsége éljenezte a jókedvű pillanatot, miközben Nishioka tréfásan a levegőbe ütötte a labdát ünneplésként.

Fun moment on MCA 😁

