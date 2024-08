A Liverpool fiatalját nézte ki magának a Barca Bernal pótlására

Vészmegoldás, de jó megoldás lehet.

Szerdán délelőtt még az RB Leipziggel hozták szóba a jelenleg Liverpoolt erősítő Stefan Bajceticet, azonban Barcelonában a kedd esti történések borították ezeket. Ugyanis a mindössze csak 17 esztendős Marc Bernal kiválásával gyakorlatilag nincs szűrő középpályása a katalán együttesnek, ráadásul az ifjú tehetsége elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, aminek következében a szezonban már nem léphet pályára.

Ugyanakkor a Barcelona jelenlegi helyzetét jól mutatja, hogy egy eddig csupán három felnőtt mérkőzésen pályára lépő futballista kiválása is mekkora problémát tud okozni Hansi Flick együttesében. És persze ott van a méltán híres La Masia, a barcelonai akadémia, amely már nem kisebb neveket adott a csapatnak, mint Lamine Yamal vagy Gavi, s onnan is lehetne pótlásokat nézni Bernal helyére, de azért az nagy kockázatot rejt magában egy olyan klubnál, amely végre trófeát szeretne nyerni ebben az idényben.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona submit straight loan proposal to Liverpool for talented midfielder Stefan Bajcetic!

More exclusive details: loan bid worth €4m fee, NO buy clause.

After loan bid from RB Salzburg on Tuesday, now Barça try to make it happen after Bernal injury.

🧨👀 pic.twitter.com/YYbG7Y84mA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024