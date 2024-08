Vezéráldozat – hónapokra kieshetett a Barca-reménység

A sajtóhírek alapján kijelenthető, hogy hosszú időre kidőlt Marc Bernal, a Barcelona 17 éves középpályása.

🚨 BREAKING: It can be confirmed that Marc Bernal has torn his ACL and can miss the entire season. @tjuanmarti #FCB 🔴🔴⚠️ pic.twitter.com/ho5KVBkwgx — Reshad Rahman (@ReshadFCB) August 27, 2024

Bernal az előző szezont többnyire a Barca B-ben töltötte, Hansi Flick érkezése után viszont komoly játékperceket kapott, amivel élt is. Jól lehet, a konkurencia hiánya is hozzájárult, de a fiatal spanyol remek teljesítménye is kellett ahhoz, hogy gyakorlatilag kirobbanthatatlan legyen a német szakember csapatából.

A 17 éves játékos a Valencia, az Athletic Bilbao és a kedd esti Rayo elleni mérkőzésen is kezdő volt. Utóbbit minden bizonnyal végig is játszotta volna, a hosszabbításban viszont súlyosan megsérült.

Marc Bernal injury 🚨 It is not looking good. pic.twitter.com/eziwjsYyCv — Hustin (@A_Tooshi_) August 27, 2024

Bernal Isi Palazónt szerelte a mérkőzés végén a szélen, a belépő után pedig a visszajátszáson is jól látszott, hogy a bal térde sérült.

A lefújás után Hansi Flick egyből odaszaladt, hogy érdeklődjön a játékos állapotáról, de mint kiderült, nem kapott jó híreket.

A német tréner így nyilatkozott:

A győzelem ellenére nem vagyunk boldogok, mert Marc Bernal sérülése komolynak tűnik. Holnap többet fogunk tudni – mondta Flick.

A Sport szerint minimális az esélye, hogy a fiatal spanyolnak nem szakadt el a bal térdében az elülső keresztszalag (ACL). Szerdán Barcelonában további vizsgálatoknak vetik majd alá, a pontos diagnózis megállapítása érdekében.

Íme Bernal, ahogy elhagyja a vallecasi arénát: