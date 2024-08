Lijnders újabb Pool-ifjoncot igazol Lipcsébe

Európa leghíresebb transzferguruja, Fabrizio Romano adta hírül, hogy Stefan Bajcetic az RB Leipzig játékosa lesz. A spanyol kölcsönszerződés keretein belül hagyja el Liverpoolt.

Pep Lijnders, aki Jüren Klopp segítőjeként dolgozott éveken át Liverpoolban, újabb korábbi Pool-játékossal erősíti meg új csapata, az RB Leipzig keretét. Korábban Bobby Clark játékjogát szerezte meg a Lipcse, most pedig Stefan Bajcetic kerül a német klubhoz, igaz, utóbbi kölcsönszerződés keretein belül. Minderről Fabrizio Romano számolt be.

🔴⚪️🔐 RB Salzburg are set to complete final details of loan deal for Stefan Bajcetic from Liverpool today.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/H7mgEjjEb3

