A Liverpool egykori klasszisa Gerrardhoz hasonlította Szoboszlait

John Barnes nagyon elismerően nyilatkozott Szoboszlai Dominik eddigi teljesítményéről.

A Liverpool 1-0-ra kikapott hazai pályán a Nottingham Forrest ellen a Premier League negyedik fordulójában. Arne Slot csapata így először szenvedett vereséget az angol bajnokságban. A mérkőzést Szoboszlai Dominik végigjátszotta, volt két helyzete is, és jószerivel megúszott egy kiállítást, ugyanis volt egy pillanat, amikor sárga lappal a birtokában a lefújást követően elrúgta a labdát.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a holland tréner rendszerében is alapembernek számít. Munkabírása, játékintelligenciája és a pálya több részén való bevethetősége miatt is kiemelt szerep hárul rá. Ezt John Barnes, a Liverpool egykori klasszisa is kiemelte.

„Szoboszlai kiérdemelte a kezdő helyét a csapatban. Fantasztikus futballista, mindenre képes. Jürgen Klopp alatt is remekül játszott. Az ereje, a magassága, az előre játéka, valamint a gyors futballja és ellentámadási képessége is kimagasló. Ugyanakkor tud nagyon labdabiztosan is játszani, simán képes a hatos poszt betöltésére, de ugyanígy a nyolcasra is. Szerintem Dominik van a legközelebb Steven Gerrard stílusához, mióta ő visszavonult„ – nyilatkozott elismerően a magyar futballista játékáról Barnes, aki 1987 és 1997 között több mint 300 meccsen ölthette magára a Vörösök szerelését.

A jamaicai ex-labdarúgó kiemelte Szoboszlai passztechnikáját, valamint szerelési képességét is. Véleménye szerint igazi régi stílusú középpályás, csak sokkal jobb fizikai adottságokkal. John Barnes úgy látja, kevés ilyen van, Kevin De Bruyne és Rodri, aki még hasonlóakra képes.

Hozzátette, szerinte nagyon illik Arne Slot rendszerébe, állandó kezdő lesz és tipikus Liverpool-játékosnak tartja őt. A 23 esztendős középpályás eddig mind a négy bajnokin kezdőként kapott lehetőséget a Premier League 2024/25-ös szezonjában és minden alkalommal végig pályán volt. Az idényben eddig egy gólpassz a mérlege, a Manchester United elleni rangadón volt egy asszisztja.