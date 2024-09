Láttunk már ilyenért pirosat, kiállítást úszott meg Szoboszlai?

Declan Rice korábban hasonlóért, ráadásul jóval szerényebb körülmények között, megkapta a második sárga lapját.

A Liverpool hazai pályán 1-0-ra kikapott a Nottingham Forrest ellen a Premier League 4. fordulójában. Ez volt Arne Slot és a csapat első veresége a szezon során. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, volt két kisebb lehetősége is, illetve a 86. percben sárga lapot is kapott.

Azonban nem múlott sokon, hogy a meccs végén kiállítsa őt Michael Oliver játékvezető, ugyanis előbb buktatta a gólszerző Hudson-Odoit, ez még önmagában nem ért volna második sárgát, azonban utána a pálya túloldalára rúgta el a labdát. Nyilván nem mérgében tette ezt a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, hanem egy centerezést próbált végrehajtani, ám mindezt már jóval a sípszó után tette.

Guess what? No second yellow.

Szoboszlai already on a yellow, boots the ball away after the ref calls for a free-kick.

Declan Rice-t az Arsenalból nemrégiben sokkal kisebb labdaelrúgásért szórták ki szintén második sárgával, itt azonban megkegyelmezett Szoboszlainak a játékvezető, de a Nottingham játékosok azért bőszen reklamáltak az ítéletért. Rice piros lapja elég nagy felháborodást váltott ki a Premier League-ben, az angol klubok is a konzisztenciát követelik a bíróktól, és hamarosan össze is ülnek majd, hogy valamiféle egységesítését szorgalmazzanak az ilyen döntésekre.

Szoboszlai was on a yellow card, he committed a foul, the free kick was given and he immediately ran over to the ball to boot it away.

No second yellow given, no consistency once again https://t.co/iapTZAcBCY pic.twitter.com/GiZMNewbrK

