Szoboszlaiék hazai pályán szenvedték el első vereségüket, Haaland ezúttal „csak” duplázott

Soha egyetlen labdarúgó sem szerzett még 9 gólt egy PL-szezon első négy meccsén. Haaland teljesítményére nincsenek szavak.

A Liverpool háromból hárommal kezdte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2024/25-ös szezonját Arne Slottal, azonban a Premier Leauge negyedik fordulójában eljött az első vereség. Ráadásul hazai pályán a Nottingham ellen 1-0-ra. A mérkőzés egyetlen gólját Callum Hudson-Odoi szerezte a 72. percben, a Vörösöknek nem igazán volt meg az ellenszerük a zárt védelem feltörésére, 15 lövésből csupán 0,89-es xG-t generáltak. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának két helyzete is volt, de egyik sem volt igazán veszélyes. Így Arne Slot elszenvedte első vereségét új csapata élén.

🚨🚨| Nottingham Forest has DEFEATED Liverpool at Anfield for the first time since 1969! 😮🔙 pic.twitter.com/fBEikAwLBe

A címvédő Manchester City esetében ez még várat magára, noha a Brentford 22 másodperc után vezetést szerzett Yoane Wissa fejese révén. Thomas Frank együttesének voltak lehetősége a 0-2-höz, utána viszont rendezte a sorokat Pep Guardiola csapata és Erling Haaland 19. és 32. percben szerzett góljával fordítani tudott. A norvég támadó nem lassít, a legutóbbi mesterhármas után most duplázni tudott és már 9 gólos a bajnokságban. Haaland megdöntötte Wayne Rooney rekordját, aki a 2011/12-es idény első négy meccsén nyolcszor volt eredményes.

Josep Guardiola együttese tétmérkőzésen legutóbb 2022 novemberében éppen a Brentfordtól kapott ki az Etihad Stadionban, azóta veretlen saját közönsége előtt, a sorozat immár 46 mérkőzést számlál: 39 győzelemmel és 7 döntetlennel.

Erling Haaland is the first player in Premier League history to score nine goals in the opening four games of a single season. 🤖 pic.twitter.com/ldDlUkII4W

