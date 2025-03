A GOAL szerint így áll jelenleg az Aranylabda „erősorrendje”

A néhány héttel ezelőtt még sokak által toronymagas esélyesnek tartott Mohamed Szalah kicsúszott a top 5-ből.

Több futballista is fantasztikus idényt fut a 2024/25-ös szezonban. Épp emiatt is egyre izgalmasabban alakul az idény végén kiosztásra kerülő Aranylabda-verseny. A GOAL.com szakportál szerint jelenleg Raphinha a favorit. A brazil támadó élete formájában játszik a Barcelonában, ráadásul klubcsapatával minden esélye megvan a triplázásra.

A 28 esztendős csatár minden sorozatot figyelembe véve 26 gólnál és 14 gólpassznál jár, ráadásul vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját.

🚨🚨🌕| BREAKING: Raphinha is now the 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐔𝐑𝐈𝐓𝐄 to win the 2025 Ballon D’Or.

🥇 Raphinha

🥈 Kylian Mbappe

🥉 Lamine Yamal

[@goal] pic.twitter.com/Xpjg4NPu2U

— Managing Barça (@ManagingBarca) March 18, 2025