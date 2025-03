Kétgólos hátrányból négyet vágva nyert a Barcelona Madridban

A bajnoki cím szempontjából nagyon fontos sikert aratott Hansi Flick együttese, amely most már 18 mérkőzés óta veretlen.

Három héttel ezelőtt a spanyol Király Kupában találkozott egymással az Atlético Madrid és az FC Barcelona. Akkor Diego Simeone együttese 2-0-ra is vezetett hat perc után, végül 4-4-es döntetlennel zárult a találkozó, merthogy a Matracosok 2-4-ről visszahozták a meccset. Ezúttal a La Liga 28. fordulójában feszült egymásnak a két együttes, és a párharc megint nagyon hasonló forgatókönyvet hozott, csak más kimenetellel. Az Atlético Madrid hazai környezetben is megszerezte a vezetést, a 45. percben Julián Álvarez talált a kapuba.

A hazaiak a 70. percben már 2-0-ra vezettek, de a katalánok nyolc percen belül kiegyenlítettek, előbb Lewandowski, majd Ferrán Torres volt eredményes. A csattanót Lamine Yamal vitte be a 92. percben, akinek a megpattanó távoli lövésével fordított a katalán együttes.

A végeredményt a duplázó Ferrán Torres állította be a 98. percben. Hansi Flick együttese ezzel sorozatban a hetedik bajnokiján diadalmaskodott és visszavette a vezetést a tabellán a Real Madridtól, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott. Az Atlético Marid nagyon kemény napokon van túl. Előbb a BL-ben drámai tizenegyespárbajt követően estek ki a fővárosi rivális ellen, most pedig hiába volt meg a kétgólos előny, végül pont nélkül távoztak és jó eséllyel lassan letehetnek a bajnoki címről szőtt álmaikról.

