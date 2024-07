A Bayern ultimátumot adott Alphonso Daviesnek

Ennek pedig a Real Madrid örülhet a leginkább, mert megakadtak a tárgyalások a két fél között, s így a Királyi Gárda lehet a nevető harmadik.

Lassan elfogynak a jelzők azokra a bravúrokra, amelyeket a Real Madrid végez visz az ingyen igazolható játékosok körében. Nagyon úgy fest, hogy 2025 nyarán Alphonso Daviest is átigazolási díj nélkül szerezhetik meg. Azok után, hogy Kylian Mbappéval is kivártak és végül ingyen érkezett Madridba, lehet jövőre is hasonló körülmények között erősödik majd a keret.

Ugyanis jelenlegi csapata, a Bayern München világossá tette a kanadai védőnek, ha nem hosszabbítja meg szerződését, jövő nyáron elengedik őt. A még mindig csak 23 esztendős (!) villámléptű szélső több pénzt akart a bajoroknál, azonban ügynökével együtt nem tudott jobb konstrukciójú szerződést kiharcolni. A német együttesnek így is tetemes bérköltsége van, amelyet a nyáron játékoseladásokkal rendezni szeretnének, s így érhető, hogy Davies „zsarolásának” sem engedtek.

🚨🇨🇦 Bayern’s Uli Hoeneß on Alphonso Davies: “We told him very clearly that if he doesn’t renew his contract, we will let it expire”.

“He won’t get any more money”.

↪️⚪️ Real Madrid remain interested in Davies also for summer 2025 in case he will be a free agent. pic.twitter.com/sMu22P1s4D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024