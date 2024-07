„Valóra vált az álmom” – a Real Madrid bemutatta Mbappét

Történelmi nap a mai, hiszen Kylian Mbappé hivatalosan is a Real Madrid játékosává vált.

Az orvosi vizsgálatra érkező 25 éves francia sztárt valósággal megrohamozták a kíváncsi rajongók és újságírók a spanyol fővárosban.

Fabrizio Romano Twitter-posztja szerint gond nélkül lezajlott az egészségügyi kivizsgálás. A világbajnok támadó mosolyógsan nyugtázta mindezt.

A sikeres vizsgálat után jöhetett a hivatalos bemutatás, amelynek megadták a módját. Mbappé Florentino Pérez klubelnökkel karöltve a 9-es mezzel pózolt a Real Madrid tizenöt Bajnokok Ligája trófeája előtt. Mint arról a Sport365 beszámolt, Benzema után Mbappé viseli majd először a 9-es mezt a Real Madrid színeiben. A francia támadó gyerekkori példaképe nyomdokaiba is lép ezzel, hiszen Cristiano Ronaldo is 9-esben villogott legelső madridi idényében.

„Az álmom ma valóra vált. Nagyon boldog vagyok. Hihetetlen érzés itt lenni. Sok éven át álmodoztam a Real Madridról, és most valósággá vált” – idézi Mbappé szavait Fabrizio Romano.

⚪️🇫🇷 Kylian Mbappé: “My dream came true today”.

“I’m happy, I’m really happy”.

“It feels incredible to be here. I’ve slept many years dreaming of Real Madrid and now… it’s reality”. pic.twitter.com/y04N7OgUy0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024