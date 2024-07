Íme az új Real-mezszámok, Mbappé példaképét követi

A Real Madrid labdarúgócsapata bejelentette a felnőttcsapat tagjait érintő, 2024-25-ös idényben érvényes mezszámokat.

Még a hivatalos madridi bemutatása előtt kiderült, milyen mezszámban léphet majd pályára a Real Madrid nyári szerzeménye, Kylian Mbappé, no meg persze az új társak az előttünk álló szezonban.

Érdekesség lehet, hogy felnőttkarrierje során első alkalommal a francia válogatott ásza majd a 9-es számot viseli, és nem marad a válogatottban megszokott 10-esben. Ennek oka prózai: az újabb egy évre hosszabbító Luka Modric iránti tisztelet jeleként nem jelentkezett be a számra. Ezért kell majd 9-esben keresni őt a következő szezon Real-meccsein.

Az Eb-n orrtörést szenvedő világsztár a Monacóban és a PSG-ben 29-esben játszott, majd párizsi évei javát 7-esben tudta le, miközben a Les Bleus fellépéseit 10-es mezben abszolválta. Benzema után ő lesz az első 9-es Madridban, nem mellesleg gyerekkori példaképe nyomdokaiba is lép. Merthogy Cristiano Ronaldo is 9-esben villogott legelső madridi idényében.

