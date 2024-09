A Barcelona még egy vb-ezüstérmessel erősíthet, de kulcskérdés lesz a fizetése

Ráférne a középpályára a keretbővítés.

A Barcelona csupán egyetlen játékost, Dani Olmót szerződtette a nyári átigazolási időszak során. Ugyan Hansi Flick csapata 100%-os teljesítménnyel, négyből négy győzelemmel vezeti a La Ligát, azért a keret szűkössége aggodalmakra adhat okot. Pláne, ami a középpályát illeti, hiszen Frenki de Jong rejtélyes sérülése továbbra is fennáll és nem tudni, egyáltalán mikor térhet vissza. A szezon elején pedig remekül játszó fiatal Bernal az egész idényre kidőlt térdszalag-szakadása miatt. Így a katalán együttes legsebezhetőbb pontja talán a középpálya.

Nem véletlen, hogy a Mundo Deportivo már szóba hozta a Barcát a jelenleg klub nélkül álló Adrien Rabiot-val, aki nem azért nem kelt el a nyáron, mert ne lenne jó futballista, hanem sokkal inkább magas bérigénye miatt. A gránátvörös-kékek bíznak abban, hogy a Nike-val szóló partneri megállapodást sikerül aláírni októberre – erről Joan Laporta is beszélt a héten tartott sajtótájékoztatóján – és akkor rendelkezésre állnak majd szabad anyagi források is.

Barcelona assume that Adrien Rabiot has become a free agent due to his massive wage demands, not because of his level. They consider him a top class player.

