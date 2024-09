A Barcelona ultimátumot adott Frenkie de Jongnak

A holland középpályás szeretné elkerülni a műtétet, de mivel állapota nem javul, fogytán klubja türelme. Szükségük van rá!

Frenkie de Jong régóta rejtélyes bokasérüléssel küszköd. A holland középpályás az Európa-bajnokságot is kihagyta és a Nemzetek Ligáját megelőzően Ronald Koeman szövetségi kapitány beszélt arról, hogy aggasztó, hogy ilyen sokáig tart felépülnie. Ez pedig a katalán együttest is bosszantja, hiszen a 27 esztendős játékos a klub legjobban fizetett futballistája, azonban április óta nem lépett pályára és nem is tudni, mikor lehet újra bevethető.

🚨🗣️ @ffpolo: “Frenkie de Jong has 15 days to make a decision. The club wants him to decide: either play after the international break even if he feels discomfort in his right ankle, or undergo surgery as soon as possible. solve the problem in an extreme way.” #fcblive pic.twitter.com/G9RBAv79ub

— BarçaTimes (@BarcaTimes) August 31, 2024