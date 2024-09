Laporta: Olmo érkezése bizonyítja, a Barcelona képes a felső polcról játékosokat igazolni

A klubvezető beszélt a nyári átigazolási időszakról, a jövőbeni pénzügyi tervekről, illetve Cancelo és Félix távozásáról is, akikkel kapcsolatban azt mondta, a kerettervezésnél úgy látták, jobb a csapatnak, ha nem igazolják le őket véglegesen.

Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját, melyben értékelte az elmúlt hetek történéseit, főképp a nyári átigazolási időszak eseményeit és a szezon eddigi tapasztalatait. A katalán együttes négyből négy sikerrel kezdte a bajnokságot és 100%-os mérleggel vezeti a La Ligát, ráadásul Hansi Flick együttese az elmúlt hétvégén 7-0-ra nyert a Valladolid ellen. Az eredmények szépek, viszont a klub körül kialakult helyzet már nem mutat annyira rózsás képet, erről pedig Laporta is beszélt.

„Nem hiszem, hogy túlzott optimizmust sugalltunk volna a nyáron, jómagam egyszerűen csak szeretnék mindenkinek reményt és motivációt adni. Tovább kell dolgoznunk, hogy eljussunk a célig. El fogjuk érni a La Liga 1:1-es pénzügyi szabályozását, reményeim szerint már októberre, ehhez 60 millió euróra van még szükségünk” – beszélt az egyik legégetőbb kérdésről az elnök.

A klubvezető hozzátette a Camp Nou felújítása komoly megszorításokat eredményezett, de véleménye szerint a Barcelona most jobb helyzetben van, mint három éve, amikor átvette az irányítást. Hozzátette, elégedett Deco, a sportigazgató munkásságával és szerinte Dani Olmo érkezése is bizonyítja korábbi állítása hitelességét, miszerint a katalán gárda képes a legmagasabb polcról is játékosokat igazolni. Az már más kérdés, hogy ehhez mennyi mindennek kellett megtörténnie, hogy ez az egyetlen transzfer létrejöhessen.

Kitért Nico Williams helyzetére is, róla elmondta, nem igazak azok a hírek, hogy azért nem akart Barcelonába igazolni, mert aggódott attól, hogy végül nem tudnák regisztrálni őt. Kiemelte, a klub már stabil állapotban van és hamarosan pozitív gazdasági mutatókat prezentálhatnak majd.

A fókusz most a Nike-val való szerződés lezárásán van, ami a világ legértékesebb üzlete lesz, már nyáron aláírhatták volna, de nem akartak semmit elsietni.

Joan Laporta beszélt a távozókról is.

Vitor Roque esetében kiemelte, hogy négy csapat is érdeklődött iránta, köztük a Betis. Leszögezte, itt a lehetőség számára, hogy megmutassa, mire képes és mennyire is jó valójában.

A távozó Joao Cancelo és Joao Félix ügyében csak annyit mondott, hogy Hansi Flick és Deco a kerettervezés során arra jutottak, hogy jobb a csapatnak, ha végül nem igazolják le őket véglegesen.

Az egy szezon után távozó Gündoganról pedig azt mondta, a játékos döntött úgy, hogy inkább elhagyja a „fedélzetet”, ezt kizárólag sportszakmai érvek miatt történt, ugyanis Dani Olmo érkezése után nem látta biztosan a helyét. Hozzátette, ingyen érkezett, illendő volt ingyen visszaengedni őt a Manchester Cityhez.

Joan Laporta teljes nyilatkozata a Cruyffista nevű Facebook-oldal bejegyezésében olvasható, amely alább érhető el.