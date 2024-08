Sikerült Dani Olmo regisztrációja, de ez az öt dolog is kellett hozzá

Megért ennyi mindent egyetlen játékos? A védelem meg remegő lábakon áll...

Milyen egyszerűnek tűnik egy frissen leigazolt labdarúgó regisztrálása, nem? Kivéve, ha az a futballista ahhoz a Barcelonához szerződik, amely folyamatos anyagi gondokkal küzd és napról napra igyekszik megfelelni a La Liga 1:1-es pénzügyi szabályozásának. Nos, azok után, hogy a katalán csapat néhány héttel ezelőtt 60 millió euróért szerződtette az Eb-n remek formában játszó Dani Olmot most a regisztrációját is siker koronázta.

És ez is csak december 31-ig jelent megoldást, ugyanis a dán védő január 1-től automatikusan regisztrálva lesz, míg Olmo nem. Ráadásul a Barcelona komoly védőgondokkal is küzd, hiszen rengeteg a sérültjük, épp Eric Garcia vállt ki, jelenleg három egészséges felnőtt bekkje van Hansi Flicknek, úgyhogy arra a területre még el kellene az erősítés a nyári átigazolási időszak vége előtt. Kérdés, hogy hogyan?

INJURY NEWS ❗

First-team player Eric Garcia has plantar fasciitis in his right foot. His evolution will determine his return to training. pic.twitter.com/imwsYtMQVs

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2024