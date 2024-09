A Barcelona fizetési sapkája megduplázódott a télhez képest, de még ez sem elég

Úgy fest, Joan Laporta szépen lassan talpra tudja állítani a katalán klubot.

A spanyol La Liga csütörtökön kiadta az első- és másodosztályú csapatok számára megállapított fizetési sapkát, amelyből a klubok gazdálkodhatnak az idei szezonban. A Barcelona télen még 204 millió euróval állt, ez most a duplájára, 426 millió euróra emelkedett, amivel már a második legjobb helyen állnak a ligán belül az Atlético Madrid előtt. Az éllovas egyértelműen a Real Madrid, amely 754 millió eurós fizetési sapkával kalkulálhat a 2024/25-ös idényre.

