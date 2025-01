80 helyett 137-tel repesztett a United sztárja, be is vonták a jogsiját

A Manchester United sztárját, Harry Maguire-t eltiltották a vezetéstől, miután 137 kilométer per órás sebességgel száguldott egy olyan zónában, ahol csak 80-nal mehetett volna.

A Vörös Ördögök nemrégiben szerződést hosszabbító hátvédjét közel két hónapra eltiltották a vezetéstől, miután beismerte, hogy március 5-én a Wilmslow Road alagútjában indokolatlanul erősen taposott a gázpedálra. A 31 éves játékost a Boltoni Bíróság szerdán 56 napos vezetési tilalommal, valamint 1052 font pénzbírsággal sújtotta.

A Sky News tudósítása szerint Maguire nem jelent meg a bíróságon az ítélethirdetéskor, de már korábban elismerte, hogy ő vezette a járművet.

Az eset idején Maguire jogosítványán három büntetőpont szerepelt, amelyek egy 2021 márciusában történt szabálysértésből eredtek.

Lewis hozzátette, ügyfele számára felajánlottak egy sebességtudatossági tanfolyamot, de sajnos nem tudott részt venni rajta, mert a nyáron külföldön tartózkodott.

🚨🚗| Harry Maguire has been banned from driving for 56 days after his £200,000 SV supercar was clocked doing 85mph in a 50mph zone close to Manchester Airport.

[Mirror] #MUFC pic.twitter.com/wo1kozFQMK

— UtdActive (@UtdActive) January 8, 2025