Eldőlt a sokat bírált United-játékos sorsa

A Manchester United érvényesítette az opcióját és meghosszabbította Harry Maguire szerződését. A korábbi csapatkapitány 2026-ig marad az Old Traffordon.

Ruben Amorim vezetőedző elmondta, örül, hogy Maguire-rel sikerült még egy évre megállapodniuk. Egyúttal felszólította a középhátvédet, hogy legyen vezetőként meghatározóbb.

Maguire 2019-ben csatlakozott a Manchester Unitedhez 80 millió fontért, ami akkor világrekordnak számított egy védő esetében. 2023-ban Erik ten Hag akkori menedzser megfosztotta őt a csapatkapitányi karszalagtól. A sokat bírált játékos a tavalyi szezonban visszaküzdötte magát a csapatba. Mivel Amorim a háromvédős rendszert részesíti előnyben, így Maguire az utóbbi három mérkőzésen rendre kezdőként lépett pályára.

A 31 éves angol válogatott eredetileg hat évre kötelezte el magát Unitedhez, a klub pedig további egy szezonra szóló opcióval is rendelkezett. Ezt érvényesítették most a Vörös Ördögök.

🚨 BREAKING: Manchester United trigger one-year option to extend Harry Maguire’s contract until June 2026!

“We will trigger our option, we need Harry a lot”, says Rúben Amorim.

“He needs to improve as a leader because we are starving for leaders on the pitch”. pic.twitter.com/kABc1MLfAf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025