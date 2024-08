5 játékos, aki új szerzeményként lehet PL-hős

Bár még a Párizsban zajló Nyári Olimpiai Játékok történései kötik le a sportbarátok figyelmét, azért már nyakunkon az topfutball új szezonjának startja is. Így a Premier League-é is.

Az angol Premier League majd augusztus 16-án startol, egy Manchester United – Fulham csörtével. A nyitóhétvége West Ham – Aston Villa és Chelsea – Manchester City derbiket is prezentál majd.

Mi pedig a közelgő rajt apropóján hozunk egy 5-ös listát azokról, akik újonnan érkezőkként lehetnek főszereplői a 2024-25-ös idénynek.

Joshua Zirkzee (Manchester United)

Zirkzee majdnem 34 millió fontért került a Bologna gárdájától a Manchester United együtteséhez. A Serie A legutóbbi idényében 12 gólt szerzett, neki is köszönhetően láthatjuk majd a bolognai klubot a Bajnokok Ligája idei kiírásában. Az Eb-n a nemzeti csapatban is bemutatkozhatott, igaz, nem róla szólt – még – Hollandia válogatottjának játéka.

Riccardo Calafiori (Arsenal)

Az Európa-bajnokság után kis túlzással minden nagycsapat igyekezett magához édesgetni a pocsék olasz válogatott legjobbját. Végül az Arsenal lett a befutó, „potom” 42 millió font kifizetése után. A Bologna hátvédjének egyik fő erőssége, hogy belső védőként, valamint a védelem bal szélén is bevethető – Arteta imádja az ilyen játékosokat hátsó alakzatában. Amely most már Saliba, Gabriel és White mellett az olaszt is fel tudja vonultatni.

Savinho (Manchester City)

Házon belülről, a szintén a City Football Grouphoz tartozó Troyes-tól szerezte meg a Manchester City a brazilt. Aki a CFG által irányított Grionában szerepelt kölcsönben az előző idény során – 9 góllal és 11 assziszttal segítve BL-induláshoz a La Liga meglepetéscsapatát. Már a brazil nemzeti tizenegyben is debütált a dél-amerikai, aki jó eséllyel csomót köt majd néhány PL-védő lábára az új idény során.

Niclas Füllkrug (West Ham)

A rutinos, német válogatott támadó a Borussia Dortmundot hagyta hátra az angol élvonalban szereplő West Ham kedvéért. A tavalyi idényben 16 találatot jegyző, tankszerű csatár remekül passzolhat Lopetegui rendszerébe. Sokak szerint az átigazolási időszak egyik legnagyobb „lopása” a német, akiért 28 millió fontot azért így is kifizettek a Kalapácsosok.

Emile Smith Rowe (Fulham)

Hasonló összeget kapott az Arsenal Smith Rowe-ért, aki a Fulham játékosa lett. A 10 éves korától az Ágyúsok akadémiáján nevelkedő támadó a zseniális 21-22-es idény óta csak szenvedett. A helyszínváltás könnyen adhat új lendületet karrierjének. Amelyhez Marco Silva támadó felfogású játékrendszere tökéletesen passzolhat.