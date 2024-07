Savinho miatt érik újabb támadások a CFG-t

A Manchester City-t is birtokló City Football Gorup megint a kritikák kereszttüzébe került, ezúttal a City által „házon belülről” megszerzett játékosa, Savinho miatt.

A brazil szélső, Savinho játékjogáért 33.7 millió fontot fizetett a Manchester City. Idáig nincs is semmi látnivaló. A szálka a világ szemében nem más, minthogy a dél-amerikai játékjogáért a manchesteriekhez hasonlóan a City Football Group által tulajdonolt Troyes kapja az összeget. Az az immáron harmadosztályú francia klub, amelyben Savinho egy megveszekedett percet sem játszott még. Lévén a 23-24-es idényben a szintén CFG-tulajdonban lévő Gironánál szerepelt kölcsönben a brazil. És az a játékjoggal való „ügyeskedés” sokak szerint inkorrekt, ahogy a CFG tervei az osztályt zuhanó Troyes-val kapcsolatban is.

Savinho joined City Football Group owned Troyes in 2022 for €6.5m + €6m in bonuses as their record signing – should have been a key part of their side, right? Wrong.

He never played a game for them, instead loaned to PSV & City Football Group owned Girona. He plays a key role… https://t.co/ScZQxzBOlz

— Adam (@AdamJoseph____) July 19, 2024