Az Arsenal hivatalosan is bejelentette Riccardo Calafiori leigazolását

Nem volt egy egyszerű menet, de hétfőn már közös fotón pózolt Mikel Arteta az olasz válogatott játékosával, akit megszereztek a Bolognától.

A 22 éves játékos öt éves szerződést írt alá. 45 millió euróért vált meg tőle a 60 év után a Bajnokok Ligájába visszatérő olasz együttes.

A nem túl sikeres Európa-bajnokságon az olasz válogatott mindhárom csoportmeccsén játszott. A nyolcaddöntőben viszont nem lépett a pályára sárga lapos eltiltása miatt.

Calafiori szombat délelőtt érkezett meg az Egyesült Királyságba orvosi vizsgálatára. Amikor ott megfelelt, akkor azonnal az Egyesült Államokba repült az Arsenal után, hogy aláírja a szerződését és megkezdje a közös munkát az Ágyúsokkal és Mikel Artetával.

Benvenuto, Riccardo Calafiori 🇮🇹

Meeting new teammates for the very first time ❤️ pic.twitter.com/JbUhqOBCMN

— Arsenal (@Arsenal) July 29, 2024