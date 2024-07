Ezért nem született még meg az egyezség Calafiori és az Arsenal között

Az a fránya matek.

Már hetekkel ezelőtt több mérvadó forrás is arról számolt be, hogy Riccardo Calafiori az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal játékosa lesz, azonban ez még mindig nem történt meg hivatalosan. Az Ágyúsok egyelőre 45 millió eurót lennének hajlandóak fizetni a Bologának az olasz védőért, azonban ők ezt továbbra is keveslik. Sőt, kötik az ebet a karóhoz és 50 millió euró alatt nem válnának meg a 22 éves bekktől. Ennek egyetlen oka van.

Ugyanis a szerződés egykoron így köttetett meg. Az olasz klub most gőzerővel győzködi a svájci csapatot hogy a lehetséges magas vételár nagy részben nekik köszönhető, így csökkentsék a kért százalékot, az Arsenal pedig nem szeretné megadni az 50 millió körüli összeget.

🚨 Arsenal’s move for Riccardo Calafiori has stalled because Bologna and Basel are in a stand-off over his sell-on fee.

The Gunners have been pushing for weeks but their negotiations are ‘frozen’ with Bologna threatening to call off the deal.

(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/kk9Arh7dDf

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2024